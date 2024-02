Due classi dell’alberghiero a Sarzana, Parentucelli-Arzelà non ci sta: “Nostro istituto spettatore passivo e mai coinvolto nella decisione”

“Nessuno ha ritenuto utile o necessario contattare e concertare la scelta di portare delle classi dell’Alberghiero a Sarzana con il nostro istituto, per quanto esso sia tra i più grandi della provincia e comprenda in sé anime sia liceali che professionali. Purtroppo, l’episodio non è l’unico, ma solo l’ultimo di una discreta serie che preoccupa per la tendenza che esprime di sempre minor interesse per il nostro istituto, relegato, da ultimo, alla condizione di spettatore passivo di scelte assunte a livello centrale, senza alcuna sensibilità istituzionale”. Così la presidente del Consiglio d’istituto della struttura sarzanese Emilia Amato, che prosegue: “Questo preoccupa perché, al contrario di quanto sta avvenendo, il nostro istituto merita, in massima misura, attenzione, collaborazione e supporto da parte delle amministrazioni di riferimento. Ciò non foss’altro che per gli sforzi che esso compie, quotidianamente, per implementare l’offerta formativa, in maniera sempre più inclusiva e costantemente ricercando un dialogo con la città e il territorio, spesso al di là della propria missione istituzionale, anche facendosi punto di riferimento per eventi culturali, sportivi e d’aggregazione. Per sensibilizzare le Autorità in questo senso, abbiamo preparato una petizione che vorremmo rivolgere alle istituzioni scolastiche ed amministrative”.

