Il canile municipale in onda su Canale 5 nel programma “Arca di Noè”

Dopo il servizio andato in onda sul TG5 circa 20 giorni fa, Il canile municipale della Spezia sarà presente nella puntata dell’Arca di Noè in onda su canale 5 alle ore 13.40 di domani domenica 11 Febbraio condotto e curato dalla giornalista di Mediaset Maria Luisa Cocozza.

“Speriamo possa essere un modo per far capire alle persone e soprattutto alle amministrazioni delle altre città – si legge in una nota dell’associazione Impronta che gestisce da anni lo spazio -, che un cambiamento è possibile e che gestendo al meglio le risorse si può donare una vita il più possibile dignitosa ai cani e gatti reclusi nei canili”.

