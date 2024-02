L’allerta gialla si estende su tutta la Liguria: attesa mareggiata per domani nella parte centro orientale della regione

È stata estesa a tutta la Liguria l’allerta meteo gialla per piogge diffuse. Si registrano piogge diffuse e persistenti, con intensità moderata e solo localmente forte: caduti 216 millimetri di pioggia in 24 ore a Fiorino (ponente genovese), 206 a Urbe (SV) e 170 sempre in 24 ore a Sella Giassina (Comune di Neirone). Si sono verificati locali allagamenti, smottamenti e movimenti franosi. Nella serata di ieri problemi di approvvigionamento elettrico per circa un migliaio di persone a Lumarzo (GE), già risolti.

Raffiche di vento di burrasca (94 km/h a Fontana Fresca sopra Sori).

Attesa per domani mareggiata intensa in particolare sulla parte centro orientale della Liguria.

L’articolo La Spezia seconda provincia in Italia per crescita percentuale del reddito disponibile, Peracchini: “Segnale che dimostra il buon lavoro dell’amministrazione” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com