Life on the sea organizza il carnevale al circolo sottoufficiali

Domani 11 Febbraio l’Associazione “Life on the Sea” ODV invita le famiglie ed i bambini a partecipare alla grande “Festa di Carnevale 2024” che si svolgerà, dalle 15,30 alle 18,30, presso il circolo sottufficiali della Marina militare in Piazza D’Armi, alla Spezia. I piccoli amici saranno accolti dai volontari dell’associazione e con le loro mascherine colorate saranno i protagonisti assoluti della festa. Musica, allegria, amicizia ed intrattenimento con i giochi di una volta di Giba faranno da cornice all’evento. A coronare l’iniziativa si svolgerà la sfilata delle piccole mascherine, la pentolaccia e la consegna di tanti doni per tutti i piccoli partecipanti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero: 347 1012733.

