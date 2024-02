Lo Spezia ci vuole credere: stabilito il premio salvezza

Nove giocatori acquistati, di cui cinque a titolo definitivo, e sei ceduti, di cui quattro in prestito. Lo Spezia esce dal calciomercato invernale con tre calciatori in più in rosa e un monte ingaggi che si riduce solo lievemente rispetto ai tagli dell’estate. Si cedono pochi, ma pesanti, contratti da serie A e se ne incamerano parecchi da serie B. Il saldo totale comunicato ai Platek vede una limatura di poco più di 600mila euro di stipendi calciatori (a costo contratto) per la seconda metà della stagione rispetto al punto di partenza.

Un calo determinato dagli ingaggi di Amian ed Ekdal, ma soprattutto quelli molto importanti di Dragowski e Zurkowski. Movimento parzialmente controbilanciato dai numerosi acquisti, che hanno contribuito a mantenere il cumulo stipendi sempre più verso uno standard medio alto di categoria. Gli investimenti sono andati per i vari Falcinelli, Mateju, Crespi, Tanco e Di Serio (di fatto un definitivo, il riscatto a 1.5 milioni sarà automatico alla prima presenza) e poi i prestiti di Jagiello, Nagy, Vignali e Jureskin. Senza contare il rinnovo pendente del contratto di Daniele Verde, con ritocco che lo porterebbe nella top 3 dei più pagati della squadra, polacchi compresi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com