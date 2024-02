Materiale biodegradabile al posto della plastica: l’invenzione è del savonese Marco Rolandi

Savona. La ricerca e l’innovazione scientifica nel mondo parla ancora savonese, in particolare nel settore rifiuti e dell’igiene ambientale: Marco Rolandi, infatti, già insignito in passato di un riconoscimento tra i ricercatori italiani in America, ha ottenuto un nuovo riconoscimento in America per aver inventato un materiale completamente biodegradabile in sostituzione della plastica.

Una scoperta ritenuta di primaria importanza nel processo di transizione ecologica e nella lotta all’inquinamenoto globale, nel quale proprio le materie plastiche hanno un peso certamente determinante.

