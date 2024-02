Prima Categoria “B”, scatto salvezza Old Boys Rensen. Miravalle: “Ognuno pensi a sé, per fare i professionisti bisognerebbe allenare altrove”

Arenzano. Una vittoria dal peso specifico estremamente rilevante. Non soltanto Rossiglionese-Città di Savona: nel pomeriggio odierno al “Nazario Gambino” di Arenzano l’Old Boys Rensen di mister Rolando ha confermato il proprio momento positivo superando l’Olimpic di misura (1-0 il risultato finale).

Al termine del match il presidente del club, Giorgio Miravalle, ha approfittato dell’occasione per rispondere alle dichiarazioni rilasciate nel post-gara di domenica scorsa da Roberto Biffi (oggi sconfitto a Rossiglione) il quale aveva pronosticato una sconfitta nel turno odierno per il sodalizio arenzanese: “Sarebbe opportuno che ognuno guardasse in casa propria invece che in casa altrui. Non vorrei aggiungere altro, non è mia intenzione fare polemica”.

