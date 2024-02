Sicurezza ad Albenga, Forza Italia alla maggioranza: “Un disco rotto. Non hanno pensato a niente, giustificano solo la loro inerzia”

Albenga. “Quando si tratta di rispondere alle proposte messe in campo dal centrodestra, da quasi cinque anni a questa parte la maggioranza di Albenga è un disco rotto. A leggere i comunicati del sindaco Tomatis e degli assessori, l’amministrazione avrebbe già pensato a tutte le iniziative avanzate dall’opposizione. I casi, a questo punto, sono due. O sono davvero bravi oppure, ed è questa la prospettiva corretta, nell’imbarazzo della loro inerzia rispondono con infantilità per rivendicare meriti che non gli appartengono”. Lo fa sapere la sezione di Forza Italia Albenga commentando la replica dell’amministrazione ingauna al candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio.

L’architetto albenganese era intervenuto nei giorni scorsi avanzando una serie di proposte sul tema della sicurezza: “Ormai per questa maggioranza vale ‘hashtag #CiAvevamoGiàPensato – dichiara Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e coordinatore albenganese di Forza Italia -. Ogni volta che il centrodestra mette sul tavolo delle proposte concrete su temi di interesse pubblico, guarda caso la giunta si mobilita sui giornali per rivendicare la paternità di quelle idee. Una pratica che il sindaco e gli assessori portano sistematicamente avanti da anni in consiglio comunale”.

» leggi tutto su www.ivg.it