Ternana, Breda: “Lo Spezia viene qui per salvarsi, ma vogliamo farlo anche noi”

Giornata di parole in casa Ternana, dove si attende la sfida-salvezza di domani contro lo Spezia. “Lo Spezia vuole salvarsi e l’obiettivo è quello di vincere in tutti i campi“, spiega in conferenza stampa il tecnico degli umbri Roberto Breda, avvicinandosi alla sfida: “Lo stesso desiderio però ce lo abbiamo anche noi. Sicuramente nel calcio non puoi scappare da letture e caratteristiche come intensità e contrasti. La gara contro il Como non è stata molle. Credo che si possa anche perdere ma giocando fino alla fine, soffrendo su ogni pallone. I ragazzi però non l’hanno presa sottogamba ma è successo cosi. L’atteggiamento di ogni gara è combattere e giocarsela fino in fondo, un po’ come accaduto a Parma. L’ambiente ha il diritto di contestare o protestare, dobbiamo essere bravi a dare entusiasmo e fiducia ai nostri tifosi”, spiega.

“La nostra squadra nell’intensità ha fatto la sua forza”, prosegue il tecnico ternano. “L’atteggiamento è quello che trasporta entusiasmo nelle persone, nel pubblico. I ragazzi li vedo lavorare bene, non siamo lontani dal fare cose importanti. Spero già dalla prossima partita. Ci sono però delle variabili ma fa parte del mondo del calcio. Sono comunque convinto che il gruppo ha dei valori importanti. Sicuramente le partite ed i risultati diranno se saremo più forti o migliorati rispetto a quanto fatto nel mercato di gennaio. Iniziamo ad avere anche un gruppo ampio e dobbiamo diventare performanti fino alla fine”.

