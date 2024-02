Trading Logistic attende Alba

Dopo una lunga pausa dovuta al termine del girone di andata ed alla Coppa Italia, riparte finalmente il campionato di serie B. I ragazzi di N. P. S. G. Trading Logistic sono attesi tra le mura amiche al confronto con la Pallavolo Mercatò Alba.

I piemontesi sono stati protagonisti di un ottimo avvio di campionato, poi una lunga striscia negativa li ha portati lentamente ad occupare l’ottava posizione, un punto dietro di noi, con sgradevole vista sulle zone basse della classifica, comunque ancora a distanza di sicurezza.

Alcune vicissitudini hanno un po’ condizionato il rendimento degli albesi, che dopo un periodo travagliato hanno finalmente trovato la nuova guida tecnica. La panchina è stata infatti affidata all’esperto Enrico “Chico” Dogliero, che negli ultimi due anni abbiamo incontrato come avversario al timone della Pallavolo Novi.

Alba è squadra esperta, composta da giocatori con lunghe militanze in campionati maggiori (Gonella, Menardo, Bortolini, Bacca) dunque risulta tutt’altro che scontato riuscire a condurre in porto positivamente la gara.

In casa bianco blu si è comunque lavorato bene, con l’amichevole disputata contro Massa che ha consentito di rimettere adeguatamente in moto gli ingranaggi di un gioco che ultimamente ci ha regalato diverse soddisfazioni.

C’è quindi grande fiducia alla vigilia, ma anche la consapevolezza di affrontare un avversario tutt’altro che morbido e sicuramente voglioso di mettersi in mostra agli occhi del nuovo tecnico.

Fischio d’inizio come di consueto sabato alle 18 al PalaMariotti.

