Alla Spezia e in Italia c’è ancora bisogno dell’industria

Quando ho proposto, mesi fa, al Comune di Santo Stefano Magra un’iniziativa di riflessione storica e di omaggio ai lavoratori della Ceramica Vaccari – che si è tenuta sabato scorso – l’ho fatto a partire da due punti di vista. Il primo costituisce una delle ragioni del mio lavoro di storico: la scelta di reagire a quella che già nel 1986 gli storici Franco Andreucci e Gabriele Turi definivano “la progressiva emarginazione, quasi la scomparsa o la ghettizzazione della storia del movimento operaio e della classe operaia”. Il secondo, strettamente connesso al primo, è tutto proiettato sul futuro: sono convinto che senza il lavoro manifatturiero e senza la dignità dei lavoratori non ci sia futuro, per Spezia e per l’Italia.

Ho quindi apprezzato che il Comune abbia aderito alla proposta e che in questi mesi abbia costruito un progetto per il futuro dell’area industriale dismessa, che è stato presentato nel convegno di sabato. Nell’immediato si darà vita, in una piccola parte dell’area, a un Ecomuseo che ricorderà la produzione di piastrelle che ha reso la Vaccari famosa nel mondo: un museo sulla storia della fabbrica, con pannelli informativi e un laboratorio in cui riqualificare i mosaici esistenti in provincia e costruire un nuovo mosaico da realizzare in piazza Garibaldi a Santo Stefano. Già questa è una buona notizia. L’altra buona notizia è che un’impresa industriale ad alta tecnologia ha acquisito gran parte dell’area per bonificarla e utilizzarla per un progetto produttivo che dovrà essere condiviso con il Comune. Se il proposito si realizzasse, avrebbe finalmente un coronamento la lotta per il lavoro e per l’occupazione dei lavoratori della Ceramica, iniziata alla fine degli anni Cinquanta e culminata nelle due occupazioni della fabbrica – quella del 1965 e quella del 1972, durata otto mesi e mezzo – che ho raccontato in una relazione al convegno.

