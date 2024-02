Bonus genitori separati, da lunedì 12 febbraio si può presentare domanda

A partire da lunedì 12 febbraio e sino al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’Inps la domanda per ottenere il bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi, secondo quanto previsto dall’articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021. Il fondo serve a fornire un contributo concreto al genitore che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 (fine dello stato d’emergenza pandemica), l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore che ha dovuto cessare, ridurre o fermare l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per un periodo minimo di 90 giorni

Per accedere al contributo va presentata la domanda all’Inps mentre sarà cura del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri valutare i requisiti necessari. Ai fini della individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale all’importo di 8.174,00 euro

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com