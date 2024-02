Di Serio segna ed è tutto dello Spezia: “Bello l’esordio con gol, ma speravo di vincere”

Esordio, un tiro, un gol e il riscatto da parte dello Spezia: il pomeriggio di oggi diventa indimenticabile per Giuseppe Di Serio, che alla prima in maglia bianca si sblocca e regala un punto fondamentale alla squadra di Luca D’Angelo. “È stato bellissimo esordire subito con un gol. Speravo di segnare il gol vittoria, ma vedendo come è arrivato il pareggio ci accontentiamo, dobbiamo provare a fare più punti possibile su ogni campo”, spiega l’attaccante, da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia, che aveva l’obbligo di riscattarlo alla prima presenza in maglia bianca e ora verserà un milione e mezzo nelle casse dell’Atalanta. “Qui ho trovato un grande gruppo, qualcuno già lo conoscevo e i nuovi mi hanno accolto molto bene. Ci sono tutti i presupposti per fare molto bene”, prosegue l’attaccante.

Un impatto devastante con l’ambiente Spezia, in cui l’ex Atalanta si è subito integrato: “I primi giorni a Follo sono stati bellissimi, ci trattano veramente bene e ci sono ottime strutture. Per quanto riguarda l’esordio ero molto emozionato, ma quando sono entrato in campo mi sono sciolto e sono contento di come sia andata. Speravo in una vittoria, ma non ci possiamo lamentare”, prosegue, prima di mandare un messaggio su quelli che sono i prossimi obiettivi: “Dobbiamo dare continuità, arriverà il Cittadella e dobbiamo proseguire con la striscia positiva e mettere un altro mattone sopra l’altro”, conclude.

