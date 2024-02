Due primi posti per i giovani ballerini hip hop della Street city academy ai Campionati assoluti Fids

Risultati strepitosi per la compagnia di danza sportiva spezzina Street city academy Asd Ginnastica Canaletto.

Le giovani Anita Marzella e Viola Ferrari hanno vinto il titolo di campionesse italiane assolute 2024 nella categoria hip hop duo 15/16 ai Campionati italiani assoluti Fids Breaking che si sono svolti oggi a Firenze. Le due atlete, affiancate dagli insegnanti Rebecca Catania e Gabriele Mascolo, hanno guadagnato il primo gradino del podio in uno degli eventi più importanti del calendario federale della Federazione italiana danza sportiva, che per la prima volta si sono svolti nella location della Stazione Leopolda del capoluogo toscano.

