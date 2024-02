Festival, tutti i dubbi dietro il grande successo di Amadeus e della Rai. Il Frecciarossa uno sfregio per pendolari e studenti

Sanremo. Si è chiuso in un tripudio di lodi il Festival di Sanremo 2024, quinto e ultimo (salvo sorprese) dell’era Amadeus. Battuti tutti i record di ascolto con numeri che non si possono discutere: come sempre (quest’anno più di sempre) il Festival ha vinto sui detrattori.

Tutto ciò consente di curiosare qua e là con tranquillità, alla ricerca di ciò che proprio bene non è andato, nella sensazione che, come nella favola “La rana e il bue” di Fedro, tanto gigantismo non rischi di far scoppiare il Festival e soprattutto Sanremo città, invasa ogni giorno all’inverosimile, situazione che potrebbe diventare controproducente.

