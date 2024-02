Genoa, Gasperini elogia Gilardino: “È straordinario, magari tra qualche anno potrebbe lottare per la Champions”

Genova. Un risultato che per chi non ha visto la partita può sembrare pesante e Alberto Gilardino, in sala stampa, confessa la difficoltà di parlare dopo un 1-4 che è completamente diverso da quello subito in casa la prima giornata contro la Fiorentina. Anche Gian Piero Gasperini in conferenza ha parlato di partita difficile (“Il Genoa ha forza, entusiasmo ed è sostenuto da un pubblico che gli dà ulteriore forza”).

E a Gilardino arrivano i complimenti di Gasperini, che ora si ritrova in campionato tanti allenatori che erano elementi di quel Genoa europeo, da Motta a Palladino passando per Juric: “Il Gila è straordinario, stasera ha giocato con un grande cuore rossoblù. Lui ha fatto cose straordinarie: vincere in serie B e fare questo in A dimostra che è stato ed è veramente bravo. Thiago Motta ho paura che me lo ritroverò tra i piedi sino alla fine per la corsa Champions, mi preoccupa di più, gioca sempre bene, magari succederà anche a Gila ma ha bisogno di qualche anno in più”. E a fine conferenza Gasperini si lascia andare a un ricordo con un sorriso: “Ivan e Thiago come menavano…”

