I nomadi digitali di Pontremoli “scendono” alla Spezia per raccontare il loro progetto di start-working

Forse non tutti sanno che dall’ottobre 2020 a Pontremoli è attivo il progetto Start-Working grazie al quale in paese si è creata una bellissima comunità di nomadi digitali e lavoratori da remoto. Il progetto “Start-working… da Pontremoli” invita tutti coloro che possono lavorare da remoto (che siano lavoratori dipendenti in smartworking, liberi professionisti i freelance) a trasferirsi a Pontremoli, diventando a tutti gli effetti residenti e

parte attiva della comunità locale. Perchè proprio Pontremoli? “La qualità della vita, su tutto: vicino al mare, alla montagna, alla città;verde e natura e ritmi a misura d’uomo per un vero equilibrio vita-lavoro” assicurano gli ideatori del progetto.

Sono più di 60 le persone che dall’avvio del progetto si sono trasferite a Pontremoli per un periodo di almeno un mese e circa un terzo di chi ha scelto di restare ha anche acquistato casa, portando nuove energie, competenze e vitalità – anche economica. Lavoratori da remoto e nomadi digitali che scelgono di trasferirsi in Lunigiana rappresentano quindi un’alternativa valida e immediata di sviluppo per le aree interne, offrendo anche uno stimolo professionale ai giovani del territorio. In questo appuntamento di sabato 17 febbraio alle 17 al Sunpace della Spezia i fondatori del

progetto e i ragazzi e le ragazze che si sono trasferiti a lavorare (da remoto) a Pontremoli parleranno di nomadismo digitale, lavoro da remoto, professioni digitali e formazione, ripopolamento delle aree interne e del loro modello di “umanità sostenibile” che coniuga il mindset cosmopolita e innovativo della città al senso di comunità, delle tradizioni e del benessere delle aree interne. Per maggiori informazioni +39 379 2007136, info@sunspace.it.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com