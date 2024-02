In coda perdono tutte, con una vittoria se ne superano tre in un salto

E’ la cosa più simile alla luce in fondo al tunnel che lo Spezia può pensare di aver intravisto da lunghe settimane a questa parte. I risultati della ventiquattresima giornata della serie B 2024/24 offrono agli aquilotti l’opportunità di compiere un balzo in classifica che sarebbe un raggio di sole sul morale. Oggi pomeriggio nello scontro diretto contro la Ternana sul terreno del Liberati, la stessa occasione si presenta ai padroni di casa, appaiati agli aquilotti a 21 punti in classifica a creare un terzetto di penultime abitato anche dalla Feralpisalò.

Chi vince sale a 24 punti in classifica, si issa al sedicesimo posto in classifica che vale la miglior posizione play out e si lascia l’Ascoli a meno due. Soprattutto si porta a -3 dalle prime salve, ovvero il Sud Tirol e la Sampdoria che ieri hanno perso malamente. E così sono uscite sconfitte il fanalino di coda Lecco con un secco 3-1 dal primo Bari di Iachini e la Feralpisalò in casa con Palermo per 1-2. Sconfitta beffarda per l’Ascoli di Fabrizio Castori, che a Catanzaro parte sotto, rimonta e supera i calabresi ma poi rimane in dieci e tra 81′ e 86′ vede materializzarsi il 3-2 finale.

