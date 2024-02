Kickboxing K1: l’ingauno Samuele Iorio vince il secondo titolo italiano Wako Pro K1

A Finale Emilia, all’evento Next Fight Night, Samuele Iorio del Kombat Team Alassio ha difeso la cintura di campione italiano K1 nella categoria -60 kg.

L’albenganese Iorio ha battuto al terzo round per Ko su quattro riprese lo sfidante Ying Jang Zhou (Next Level Team). Orgoglioso del risultato il coach Alessandro De Blasi: “Samuele ha difeso la cintura italiana di campione italiano e si conferma al top a livello nazionale, ha dimostrato di meritare occasioni e chance. Sarebbe bello poter organizzare un evento dalle nostre parti e confidiamo nel sostegno da parte delle nostre amministrazioni comunali. Domenica prossima saremo invece a Roma, perché un altro atleta del nostro team, Giovanni Spanu, gareggerà per il titolo italiano kickboxing di Wako Pro nella categoria meno 81-400”.

» leggi tutto su www.ivg.it