La giornata per le persone malate, le “Ceneri” e la Via Crucis cittadina

Settimana importante per la vita diocesana quella che inizia oggi. Oggi, 11 febbraio, ricorrenza della Madonna di Lourdes, la Chiesa celebra la “giornata del malato”. Dopo la veglia di preghiera presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, che si è tenuta venerdì sera nella cripta della cattedrale di Cristo Re, oggi si tiene alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta, dove uno degli altari è dedicato proprio alla Vergine di Lourdes, la messa per le persone malate e disabili. In assenza del vescovo, in viaggio per Roma dove parteciperà alla visita ad limina dei vescovi liguri, la messa sarà presieduta dal vicario generale monsignor Enrico Nuti.

Mercoledì, invece, giorno delle ceneri, inizia il periodo di quaresima, periodo “forte” dell’anno liturgico che conduce direttamente alla Pasqua. Il parroco monsignor Pier Carlo Medinelli sostituirà alle 18 il vescovo Palletti nella messa in cattedrale, alla Spezia, con il rito dell’imposizione delle ceneri. Seguirà, venerdì alle 21, l’ormai tradizionale Via Crucis cittadina per la città della Spezia. La Via Crucis, promossa dai due vicariati urbani, prenderà il via dalla chiesa di San Pietro a Mazzetta per concludersi nella cripta della cattedrale di Cristo Re. La guideranno i due vicari don Francesco Vannini e don Sergio Lanzola. Tutti sono invitati ad unirsi all’importante preghiera della Via Cru​​​​​​​cis.

