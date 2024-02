Finale Ligure. Maltempo, tubatura danneggiata e alcune vie e quartieri di Finale Ligure restano a secco. È successo nella serata di ieri, in via Dante, dove la tubatura passa sotto il fiume e, probabilmente a causa dei detriti trasportati dalla piena, è stata danneggiata.

E a risentirne sono state, in particolare, la stessa via Dante, via per Calice e alcuni tratti di Finalborgo.

