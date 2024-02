Prima Categoria “A”, montagne russe Cengio. Molinaro: “Serve esame di coscienza per ripartire, nei secondi tempi caliamo”

Cengio. Una sconfitta dolorosa per le modalità con cui è maturata (4-0 il risultato finale) e per il morale. È stato un derby da dimenticare quello vissuto dal Cengio oggi pomeriggio presso il “Comunale” di Millesimo, una gara durante la quale la squadra di mister Fabio Macchia ha praticamente sempre dato l’impressione di essere in controllo.

Solo durante i primi 45’ i granata sono riusciti a limitare l’onda d’urto degli avversari, questo salvo poi capitolare nel secondo tempo. Squalificato a causa dell’espulsione rimediata nel turno precedente contro la Virtus Sanremo, mister Molinaro ha comunque scelto di seguire i suoi dalla tribuna.

