Rally: Fabio Andolfi e Manuel Fenoli trionfano alla Ronde della Val Merula

Andora. Bis di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli alla 10ª Ronde della Val Merula. Il pilota savonese ed il navigatore bresciano hanno trionfato per il secondo anno consecutivo sulle strade liguri a bordo di una Skoda Fabia RS Rally2 curata dal team MS Munaretto, gommata Pirelli. La gara di Andolfi è iniziata con una prima prova speciale leggermente sottotono, ma il pilota di casa non ha faticato poi a trovare il giusto ritmo, fino al crescendo finale in cui ha ribadito di essere imbattibile sull’asfalto dell’entroterra savonese.

Seconda posizione per Davide Nicelli e Martina Bertelegni, su Skoda Fabia Evo Rally2; i lombardi hanno vinto la prova di apertura, ma hanno poi visto il ritorno di Andolfi e sono rimasti saldamente in seconda posizione per tutta la gara, accusando alla fine un distacco di 10″7 dal vincitore. Sul terzo gradino del podio un’altra vettura cèca, quella dello spezzino Claudio Arzà in coppia con il toscano Massimo Moriconi, staccati di 31″ dalla vetta ed autori di un’ottima gara, sempre nelle zone altissime della classifica assoluta.

