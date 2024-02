‘Santa’: il Giorno del Ricordo nelle parole di Augusto Sartori

Dall’ufficio stampa di Augusto Sartori, assessore regionale

“La cerimonia del ‘Giorno del Ricordo’ di Santa Margherita mi è particolarmente cara non solo perché, insieme alla famiglia Turrin e agli amici Giorgio Revello e Piero Chiarelli, posso affermare d’essere stato uno dei promotori della richiesta d’intitolare questi giardini di Santa Margherita alle ‘Vittime delle Foibe’ ma anche perché questa giornata è da sempre organizzata dall’amministrazione comunale e non solamente da una determinata parte politica alla quale, peraltro, appartengo. Fu una tragedia enorme, per troppi anni dimenticata, che colpì gli oltre 300 mila italiani di Istria, Fiume e Dalmazia duramente perseguitati dai comunisti di Tito. I più fortunati dovettero abbandonare le loro case e i loro averi, mentre altri invece furono massacrati senza pietà e gettati a migliaia nell’orrore delle foibe”.

