Una lettrice: “Via Paleocapa vetrina degradata di Savona, si investa prima lì e poi nelle periferie”

Via Paleocapa di Savona, che fronteggia il porto e il Palacrociere, è da sempre considerata una via importante per la sua posizione e quindi è una vetrina della città. Tuttavia è da alcuni anni che essa è in stato di quasi abbandono per la sporcizia e la scarsa pulizia delle pipì dei cani che formano una orrenda ombra scura sulle colonne della via, a cui si aggiungono la desolazione di alcuni negozi che hanno chiuso l’attività.

Questa è l’immagine di Savona che si presenta alle migliaia di turisti che sbarcano dalle navi e non è certo una bella immagine.

