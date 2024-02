Zoet eroe del Liberati: “Pereiro lo conosco dall’Olanda, sapevo avrebbe incrociato”

“Pereiro lo conosco bene, ho giocato con lui in Olanda per un po’ di anni. Sullo 0-0, in questo tipo di partite, lui incrocia spesso. Mi è andata di fortuna, sono molto contento per aver parato questo rigore”. A parlare dopo l’1-1 tra Ternana e Spezia è Jeroen Zoet, l’eroe del Liberati, l’uomo che ha tenuto a galla lo Spezia parando un calcio di rigore sullo 0-0. “Il primo tempo non mi sono arrivati tiri, abbiamo continuato ad attaccare e abbiamo avuto occasioni importanti. Ci abbiamo creduto, alla fine questo pareggio lo sentiamo come una vittoria perché abbiamo segnato alla fine e ci fa sentire meglio. Oggi abbiamo fatto meglio della Ternana”, racconta l’olandese.

E San Jeroen diventa “L’Olandese Volante”, anche se il portiere scherza con il soprannome: “In Olanda diciamo vliegende hollander, ma devo dire che preferisco quando le partite sono come nel primo tempo, dove giochiamo meglio e non rischiamo di perdere gol”, racconta il portiere, che poi chiama a raccolta il pubblico per la prossima partita dello Spezia: “Ora dobbiamo andare avanti e trovare la quarta partita a punti. Giochiamo in casa, grande rispetto per i nostri tifosi che sono venuti qui a Terni con un viaggio lungo. Li aspettiamo al Picco, dove vogliamo prendere punti”, conclude Zoet, prima di un pensiero sul nuovo clima dopo gennaio: “C’è una nuova energia nello spogliatoio, tutti danno qualcosa in più grazie anche ai nuovi. Si è alzato il livello, ma ancora la strada è lunga. Abbiamo preso un po’ di fiducia, ora dobbiamo attaccare le squadre che ci stanno sopra”.

