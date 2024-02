Chiavari: le domande dei vescovi liguri a Papa Francesco

Da don Luca Sardella, Direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali, Portavoce della Diocesi

Il Vescovo diocesano racconta l’udienza con Papa Francesco.

«Papa Francesco ha avviato l’udienza con noi invitandoci a fare domande e a condividere tutte le nostre riflessioni, senza autocensure. Il tutto si è svolto in un clima franco e cordiale».

Così il Vescovo diocesano, monsignor Giampio Devasini, racconta l’incontro avuto stamane con il Santo Padre in Vaticano insieme agli altri Vescovi della Liguria, convenuti a Roma per la Visita “ad Limina Apostolorum”. Un’ora e mezza di dialogo, dalle 10:50 alle 12:20, «strutturato in domande e

risposte».

» leggi tutto su www.levantenews.it