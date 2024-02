Città di Savona, il team manager Pellegrino: “Match fantozziano, da sospendere. In società persone competenti”

“Questa partita non era da disputare. Non c’era un punto in cui la palla rimbalzasse. Non abbiamo visto una partita di calcio. Si è trattato di una gara fantozziana, mancava soltanto una buca dove sprofondava il portiere. Onore alla Rossiglionese, ma questo non è calcio”. Con queste parole Giampaolo Pellegrino, team manager del Città di Savona, commenta la sconfitta 1 a 0 dei biancoblù sul campo della Rossiglionese.

La gestione Biffi ha portato risultati deludenti, appena quattro punti in quattro partite, di cui tre contro squadre in zona playout, e alcuni addii. L’attenzione per il club è tanta in città e sono tante le aspre critiche ogni volta che non si giunge alla vittoria: “Le persone dentro alla società sono tifosi. Leggo sui social che c’è gente incompetente. Non è vero, ci sono persone che sono state già nel Savona o in altre società. La società è seria e deve guardare al futuro. Bisogna già programmare per la nuova stagione, visto che i playoff finiscono a giugno”.

