Due nuove idrovore per il Comune di Ameglia

Sono state consegnate le nuove idrovore da 6000 LT acquistate con un investimento economico di 40mila euro da parte dell’Amministrazione Comunale di Ameglia.

Le prime due idrovore sono arrivate e pronte per essere posizionate, la terza, una moto pompa da 2500 LT verrà invece utilizzata per i canali più piccoli e interventi più puntuali. Nelle prossime settimane arriverà una ulteriore nuova idrovora da 6000 LT. ricondizionata, per un ulteriore impegno economico di cinquemila euro. Le nuove idrovore sostituiranno quelle che erano state noleggiate nei mesi scorsi, con un investimento economico di 14mila euro, per fare fronte al periodo climatico più delicato, e saranno posizionate a Bocca di Magra e Fiumaretta. La dotazione di idrovore comunali, con questa ulteriore implementazione, raggiunge le 27 unità, tutte già posizionate dal mese di Ottobre sul territorio per la gestione del rischio residuo pronte per essere utilizzate, alla bisogna, dalla nostra struttura comunale di Protezione Civile.

