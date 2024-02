Gianmaria Simon presenta “Bagatelle” ai Fondachi di Sarzana

Domenica 18 febbraio alle 21.30 Gianmaria Simon presenta ai Fondachi di Sarzana il suo ultimo album “Bagatelle” uscito il 21 dicembre scorso. Undici canzoni che non si curano della contemporaneità. Si presenta, già dalla copertina, come una bancarella d’un marché aux puces, dove stanno, affastellati, vecchi oggetti polverosi, che rappresentano idealmente l’anima dei personaggi raccontati dell’autore. V’è, nella scelta stilistica, estetica e musicale, una rivendicazione di non appartenenza all’epoca corrente, un’ostinata ricerca d’una propria identità, che sfugga ai dettami del mercimonio artistico.

Gianmaria Simon Voce Chitarra Fisarmonica

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com