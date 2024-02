Hockey Sarzana batte Bassano e conferma il terzo posto

Un super Gamma Innovation Sarzana ritorna alla vittoria al Vecchio Mercato battendo i giallorossi dell’ Ubroker Bassano 1954 con il punteggio di 5 a 2. Successo mai messo in discussione per i rossoneri di Paolo De Rinaldis. Tre punti che confermano il terzo posto dagli attacchi del Consorzio Maremmano Cave Follonica: fondamentali le due reti di vantaggio che i rossoneri sono riusciti a ribadire per tutto l’arco del match, soprattutto nel tentativo ad inizio ripresa di rientrare in gara da parte dei vicentini con la rete di Ivo Sousa. I tre argentini del Gamma Innovation però hanno sia iniziato il match col 2-0 di Olmos e Ortiz e poi con la doppietta di Jeronimo Garcia che sul 4-1, chiudeva virtualmente il match, per il conclusivo 5-2. La squadra rossonera non è mai stata così avanti a questo punto della stagione. Il Presidente Corona a fine gara raggiante per il mantenimento del terzo posto in classifica ha dichiarato “vincere contro il Bassano non era così scontato come alcuni volevano farci credere, la squadra di Roberto Zonta vale molto di più della posizione in classifica che occupa, è una squadra attrezzata con giocatori di navigata esperienza come Ivo Silva, Guimaraes e Francisco Veludo solo per citare gli stranieri, una squadra che specialmente in trasferta aveva anellato prestazioni molto convincenti” (nella foto).

GAMMA INNOVATION HOCKEY SARZANA – UBROKER HOCKEY BASSANO 1954 = 5-2 (2-0, 3-2)



