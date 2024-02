Piaggio Aerospace, Cisl: “Stato socio di maggioranza, basta perdere tempo”

Villanova d’Albenga. “Per il futuro di Piaggio Aerospace serve un azione forte e concreta del Governo. In questi mesi della terza gara di vendita abbiamo registrato le parole da parte del Governo e dalle istituzioni sull’importanza e la strategicità per il nostro Paese di questa storica azienda, ma ora servono i fatti con un incontro a Roma al Ministero per avere le garanzie necessarie al rilancio dell’azienda”.

Così Christian Venzano, segretario generale Fim-Cisl Liguria, sulla vertenza dell’azienda aeronautica e la procedura di acquisizione ancora in atto.

