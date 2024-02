Sicurezza, il Comune punta a installare nuove telecamere capaci di leggere le targhe ai varchi di accesso alla città

Il Comune punta a portare da cinque a dodici i varchi dotati di telecamere intelligenti posti in corrispondenza delle vie di accesso e di uscita dalla città. Nelle scorse ore, infatti la giunta comunale ha approvato la delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’installazione di sette nuovi varchi con telecamere capaci di leggere le targhe connesse tramite fibra ottica al Snctt – Sistema centralizzato nazionale targhe e transiti. In totale verranno installate 14 telecamere con tecnologia Ocr (ovvero con il riconoscimento ottico dei caratteri) e i dati saranno incrociati con quelli dei database nazionali per la sicurezza, in particolare per combattere i reati predatori e la criminalità diffusa.

L’intervento, redatto a cura dall’ingegner Michela Cereghino, su impulso e in collaborazione con il comando di Polizia locale, mira al completamento della copertura territoriale e ha un costo stimato di 136mila euro. Una somma che Palazzo civico non tirerà fuori per intero se vedrà finanziato il progetto da parte del ministero dell’Interno di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze attingendo dai 19 milioni di euro messi a disposizione per il 2023. In questo caso all’amministrazione spezzina verrà richiesto solamente un cofinanziamento pari a 65mila euro.

“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, per finanziare la realizzazione di impianti di videosorveglianza, al fine di completare la copertura di tutti gli assi di penetrazione al nostro centro urbano, con l’installazione di

n. 7 nuovi varchi di lettura targhe, per un totale di n. 14 telecamere OCR, andando ad implementare l’infrastruttura già esistente che consta già di n. 10 telecamere OCR, per un totale di n. 5 varchi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com