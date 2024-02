Sicurezza sul lavoro e contratti, Orlando: “Fincantieri opera con fondi pubblici: basta con i lavoratori di serie A e di serie B”

I temi del lavoro, della sicurezza in azienda, dei contratti giusti e dell’integrazione sono stati al centro dell’incontro che si è svolto nel tardo pomeriggio all’Urban center di Via Carpenino, con la partecipazione del deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, di Chiara Gribaudo, deputata e vice presidente nazionale del Pd, e dei segretari generali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, Luca Comiti, Antonio Carro e Marco Furletti.

“Un dibattito che ricalca la piattaforma nazionale con cui da anni rivendichiamo un lavoro sicuro e giusto – ha spiegato Comiti, numero uno della Camera del lavoro spezzina -. Il contesto attuale è drammatico, ce lo dicono i numeri. Si sta facendo ancora troppo poco: la sicurezza è vista come un costo e non come un investimento. Le criticità maggiori sono nel sistema degli appalti, soprattutto nel comparto della nautica e del navale dove bisogna combattere quotidianamente contro il fenomeno del dumping, contro condizioni di lavoro inaccettabili, contro contratti collettivi nazionali diversi da quelli sottoscritti dai sindacati confederali e contro la precarietà sociale: mobilità e politiche dell’abitare sono temi che le istituzioni si devono porre. Non c’è integrazione, spesso anche a causa delle differenze linguistiche”.

Questioni emerse con forza ed evidenziate dal protocollo sul caporalato siglato nel luglio 2021 in Prefettura e citato da Carro, segretario provinciale Cisl: “Le criticità sono state messe in chiaro e da allora sono nati gli sportelli in Fincantieri, Sanlorenzo e Baglietto con mediatori culturali che contribuiscano al rispetto dei diritti del lavoro e di cittadinanza. C’è ancora tantissimo da fare su un tema che dovrebbe travalicare le posizioni politiche. Siamo nell’epoca della tecnologia e dell’intelligenza artificiale ma ancora non si investe abbastanza sulla sicurezza e sulla dignità umana, che deve passare anche attraverso una giusta retribuzione”.

A tracciare il quadro della situazione ha contribuito anche Furletti, responsabile territoriale della Uil: “In fatto di sicurezza bisogna puntare sull’aspetto preventivo e sulla formazione. Una formazione che dovrebbe riguardare anche i datori di lavoro, prima dell’avvio dell’impresa. Con il bonus 110 per cento abbiamo assistito a troppa improvvisazione dovuta alla proliferazione di imprese edili gestite da persone senza la necessaria esperienza. Inoltre – ha aggiunto Furletti – dobbiamo fare i conti contro le carenze di organico dell’Ispettorato del lavoro e dell’unità Psal della Asl. Lavoro giusto vuol dire anche applicazione di contratti nazionali adeguati, al posto dei troppi contratti pirata che ci sono in circolazione”.

