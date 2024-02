Spezzino muore in auto in un’area di servizio a Sestri Levante

Un camionista si è accorto che qualcosa non andava a chiamato i soccorsi, purtroppo però per un automobilista non c’è stato nulla da fare. E’ accaduto questa mattina in un’area di servizio a Sestri Levante dove oltre ai soccorritori sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Brugnato. All’interno dell’abitacolo di un’auto parcheggiata c’era un uomo che non dava nessun segno di ripresa. A perdere la vita è uno spezzino di 56 anni. Stando a quanto riferito la morte dell’uomo sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

