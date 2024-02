Volontari della Pubblica assistenza spezzina a Sanremo per dar manforte nei giorni del Festival

C’era anche un po’ di Spezia alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango. Alcuni volontari della Pubblica assistenza della Spezia erano infatti nella città dei fiori in supporto alle consorelle associate all’Associazione nazionale di azione sociale (Anas Italia). Il gruppo, sul posto per garantire soccorso tempestivo e prevenzione, era presente in forze, vista la grandissima presenza di pubblico. I volontari sono stati collocati nel settore principale davanti all’entrata dell’Ariston. “E’ stata una bella esperienza, nel corso della quale abbiamo avuto modo di entrare in contatto con numerosi artisti”, raccontano i volontari della Pa spezzina reduci dall’esperienza sanremese.

