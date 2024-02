Azione: “Di nuovo frane e smottamenti: essenziale investire nelle infrastrutture idrauliche e nella rete di drenaggio

“La provincia della Spezia viene giù! Come ormai una consuetudine da molto anni, da sempre si potrebbe dire, appena si verificano eventi meteorologici un po’ più consistenti arrivano i disagi. Eppure, il dissesto idrogeologico rappresenta una minaccia seria e costante in molte parti del nostro territorio”. Così Azione La Spezia commenta gli ultimi accadimenti che hanno occupato la cronaca di questa mattina: “Le frane, gli allagamenti e gli smottamenti mettono a rischio non solo le abitazioni e le infrastrutture, ma anche la vita stessa dei nostri concittadini. Le recenti catastrofi naturali che hanno colpito le nostre zone ci ricordano l’urgenza di affrontare questo problema con determinazione e coerenza”, si legge nella nota.

Noi di Azione La Spezia “pensiamo che la nostra provincia, come tutta l’Italia in realtà, abbia bisogno di pensare concretamente alla soluzione del problema, includendo la prevenzione, la manutenzione, e la messa in sicurezza del territorio. In primo luogo, riteniamo sia essenziale investire nelle infrastrutture idrauliche e nella rete di drenaggio per gestire in modo efficace le acque piovane e prevenire allagamenti e alluvioni, attraverso studi e valutazioni approfondite del territorio. In secondo luogo, dobbiamo adottare politiche di tutela del suolo e di riduzione del rischio idrogeologico, promuovendo la riforestazione, la bonifica di zone ad alto rischio, e il controllo del disboscamento indiscriminato. Infine consideriamo fondamentale promuovere la consapevolezza e l’educazione ambientale tra i cittadini, affinché ognuno sia parte attiva nella protezione del territorio e nella prevenzione del dissesto idrogeologico. “La lotta al dissesto idrogeologico richiede uno sforzo collettivo e una visione a lungo termine, per proteggere il nostro territorio e garantire un futuro sicuro e sostenibile per tutti i nostri concittadini.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com