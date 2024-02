Bassetti: “Inevitabile che arrivi un’epidemia di morbillo, prepararsi a vaccinare i 15-30enni”

Liguria. “È inevitabile che arrivi un’epidemia di morbillo. Nessuno terrorizza nessuno, ma bisogna prepararsi, soprattutto nella fascia 15-30 anni in cui potrebbe essere utile proporre la vaccinazione“. A lanciare l’allarme è Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, mentre cresce la preoccupazione nel mondo per l’aumento significativo dei casi, anche in alcuni Paesi europei.

“Sfatiamo un mito, è una una malattia tutt’altro che tranquilla, in alcuni casi può portare a complicazioni anche gravi“, avverte Bassetti. In Italia i dati più recenti dell’Istituto superiore di sanità riportano quest’anno 27 casi in 7 regioni con un’età media di 35 anni: in meno di due mesi abbiamo già superato la metà dei 43 casi censiti in tutto il 2023. Nel 26% dei casi (circa uno su quattro) si notano complicanze. E c’è un altro fattore preoccupante: ogni persona affetta da morbillo può contagiarne in media altre 16-18: basti pensare che, nei momenti più gravi della pandemia di Covid, questo numero era intorno a 5-7.

