Depurazione acque, Carrara: “Sconcertanti le dichiarazioni del sindaco di Pietra Ligure”

Pietra Ligure. “Sconcerta leggere le recenti dichiarazioni del Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi sul tema della depurazione a Pietra Ligure. Infatti, egli ha emesso un comunicato tutto scritto in “politichese tecnico”, parlando così difficile probabilmente per dare l’apparenza di dire qualcosa di “autorevole” dall’alto della sua carica, ma scrivendo frasi fumose e contorte che non riescono a dire assolutamente niente: ‘niente di nuovo!’. Infatti, come non ci stanchiamo di ripetere, i problemi conseguenti alla mancata depurazione nella zona di Pietra Ligure e Valmaremola sono divisi nettamente in due”. Lo dichiara il consigliere comunale di minoranza di Pietra Ligure Mario Carrara.

“Il primo – spiega – riguarda le strutture per la depurazione: in primis, la mancanza di un collegamento tra il territorio pietrese ed il depuratore di Borghetto; quindi l’esigenza di adeguare la capacità dello stesso depuratore di Borghetto a depurare le acque dei nuovi liquami in arrivo. Questo è un tema da risolversi a livello delle istituzioni, specie comunali, e di Sindaci come De Vincenzi che, nonostante le tante chiacchiere fatte in questi anni, non sono riusciti a tirare fuori un ragno dal buco. Infatti, è stato ormai appurato che: 1) Il mutuo di oltre €22 milioni, acceso fin dal 2008, che sarebbe dovuto servire anche per fare il collegamento tra Pietra ed il depuratore di Borghetto, si è dissolto, essendo stato utilizzato per fare altre cose, ma non quell’opera. 2) Il nuovo stanziamento di €5 milioni, per fare l’opera stessa, suddiviso in due cespiti, di cui un nuovo mutuo di €1,5 milioni, più un’entrata di €3,5 milioni, derivante dall’aumento delle tariffe dell’acqua, concordato e fissato nel “Protocollo d’intesa” tra i Comuni e le Società idriche, non è stato finanziato. Ciò perché la Servizi Ambientali non ha trovato sul mercato finanziario chi le accordasse un mutuo, essendo essa in passivo; inoltre, quegli aumenti tariffari dell’acqua, di ben il 53%, anziché non essere applicati (come sarebbe stato giusto) visto che erano “vincolati” ad uno scopo preciso, e che erano stati concordati proprio con i Comuni (tra cui De Vincenzi) per fare il collegamento fognario, sono stati invece imposti praticamente da subito agli utenti e utilizzati dalla Società per “fini contabili interni””.

