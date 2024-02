Frana a ridosso di un’abitazione a Casano alto, evacuata una famiglia

A Luni la piena del Parmignola è passata fra le 4.30 e le 6 di questa mattina ma senza particolari conseguenze mentre le forti piogge della nottata hanno causato allagamenti e disagi in altre zone del Comune. In particolare nella frazione di Casano, in località Lucò dove una frana è arrivata a ridosso di un’abitazione i cui residenti sono stati sfollati a scopo precauzionale. Numerosi gli interventi del personale comunale e dei volontari della Protezione Civile che durante tutta l’allerta hanno presidiato il territorio.

