Furti a Varazze, Gruppo Misto: “Siamo molto preoccupati, non si può continuare così”

Varazze. “Come tutti i cittadini siamo molto preoccupati per i furti e i danneggiamenti che si sono recentemente registrati a Varazze”. Così i consiglieri comunali Daniele De Felice e Claudia Callandrone del Gruppo Misto, in merito ai recenti furti.

“Le spaccate non avvengono solo in centro città, ma anche in periferia. Gli abitanti delle frazioni sono spesso le vittime preferite dai ladri, a causa del loro isolamento e dalla lontananza dal centro città, visti i presidi poco efficienti su tali territori. E’ passata solo una settimana dalla notizia che alcuni nostri concittadini avevano subito furti nelle loro abitazioni e nuovamente ci troviamo a registrare nuovi esecrabili episodi. Come non domandarsi preoccupati: ‘ma le telecamere di controllo sul territorio, funzionano davvero”, affermano.

