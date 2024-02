Meteo: neve benvenuta: poi frane, alberi caduti, allagamenti

“Anno nevoso, anno fruttuoso”; e la neve, simbolo di ricchezza per la cultura contadina, è finalmente arrivata abbondante a imbiancare la Val d’Aveto. A parte questo e l’acqua arrivata a interrompere un periodo siccitoso, l’allerta ha portato decine di smottamenti sulle strade; decine le cadute d’alberi o di rami. E poi gli allagamenti a Lavagna centro, ma anche a Santa Giulia, che hanno impegnato per tutto il giorno i vigili del fuoco di Chiavari chiamati anche a sbloccare, tra gli altri, due ascensori particolari: uno a Recco in una casa di riposo ed uno a Sestri Levante nella stazione. Tutto questo oltre la brutta frana di Pieve Ligure, che lascia quattro famiglie fuori casa e il pino domestico precipitato su una villa a tre piani a Rapallo.

