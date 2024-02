Da Marco Bertagnon, Coordinatore Pro tempore di Forza Italia per il Golfo Paradiso

A livello territoriale il gruppo dei simpatizzanti di FI giudicano positivamente la recente costituzione del Gruppo Consiliare “Impegno per Recco” e constatato come questa nuova realtà potrà essere punto di riferimento per i moderati, avendo la possibilità di dare maggiore e più incisiva voce ai cittadini nelle scelte e nei programmi da valutare e concretizzare.

