Zoagli: “Maggiordomo di quartiere e taxi a chiamata, servizi più che necessari”

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Nel Consiglio Comunale del 28.12.2023, sono state discusse due nostre interpellanze di materia sociale, tematica a cui siamo molto sensibili e determinati. Avendo visto che molti Comuni anche più grandi come Chiavari hanno usufruito del “ Maggiordomo di quartiere “, ho chiesto che anche Zoagli ne facesse richiesta, sono caduti dalle nuvole, non ne sapevano niente, ora che sono trascorsi due mesi dalla discussione dell’interpellanza, oltre a qualche volantino in qualche cassetta della posta non si sa altro, eppure avendo aderito anche il comune di Rapallo capofila del distretto, si poteva in questo periodo concordare per averlo anche a Zoagli.

