Cinque Terre: verso l’accordo Regione-Comuni sulle tariffe ferroviarie

Tariffe ferroviarie nelle Cinque Terre. Verso un accordo tra Regione, Parco e i tre Comuni che ne fanno parte. Dice il presidente Giovanni Toti: “Credo siano state recepite molte delle richieste del territorio. Dobbiamo sottolineare che nessun cittadino ligure pagherà un euro in più. L’aumento di cui parliamo si riferisce solo a quei 4 milioni e mezzo di turisti che affollano le Cinque Terre, nella speranza che la segmentazione tariffaria li porti ad atteggiamenti di consumo consapevoli e spalmati nel tempo. Vogliamo un turismo di qualità, vogliamo che le nostre Cinque Terre vengano vendute a un turista giapponese, americano, cinese, indiano almeno a quanto viene venduto un vaporetto di Venezia, una corsia in aliscafo tra Amalfi e Positano o una salita in seggiovia per andare a mangiare in un rifugio”.

Alla riunione erano presenti: il presidente Giovanni Toti, l’assessore ai Trasporti Augusto Sartori e ilo collega alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, il presidente del Parco Donatella Bianchi; il direttore regionale Liguria Trenitalia e i sindaci dei tre comuni del parco.

