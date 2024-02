D’Angelo tuona: “Inaccettabili le parole del presidente della Feralpi. Ma oggi nostri errori”

Un brutto stop per lo Spezia, che cade malamente al Picco nello scontro diretto contro la Feralpisalò. Tanti errori per le Aquile, a partire da un sistema di gioco che non ha convinto nessuno a da cui parte l’analisi di Luca D’Angelo: “Volevamo giocare 3-4-3, secondo me abbiamo fatto bene fino al gol annullato, poi ci siamo impauriti. La Feralpi ci ha attaccato in ripartenza, non penso sia colpa del modulo. Qualcosa abbiamo sbagliato perché il risultato è negativo”, racconta D’Angelo.

Qualche dubbio anche sulle scelte, con le esclusioni di Nagy e Di Serio che fanno discutere: “Di Serio e Nagy erano in difficoltà fisica, ho scelto io di non schierarli dall’inizio. Io credo che la nostra squadra debba giocarsela contro ogni avversaria, il problema di Modena è stato che siamo rimasti in 10 per più di un’ora, i giocatori hanno speso tantissimo e in più avevamo anche un giorno in meno di recupero rispetto agli altri. Abbiamo cambiato sei undicesimi per questo. Ma non penso si sia perso perché mancavano Nagy, Di Serio, Elia o Bandinelli, abbiamo perso perché ci siamo quasi impauriti dopo il gol. È un difetto che avevamo prima, ultimamente siamo stati più concreti”.

