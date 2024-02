Falconara, rinviata proposta modifica che esclude partiti da area feste

Nuovo rinvio, dopo quello dello scorso autunno, per la proposta di modifica del regolamento della struttura adibita a somministrazione del Parco di Falconara, avanzata dall’amministrazione comunale; revisione che prevede che le richieste della stessa per l’organizzazione di feste e sagre siano consentite solo a società sportive, borgate, Pubblica assistenza e pro loco, aventi sede nel territorio comunale, escludendo i partiti politici e le associazioni di promozione sociale (che non siano quelle Aps presenti tra le menzionate realtà a cui viene data possibilità di fare richiesta). Il rinvio è stato proposto dal sindaco Leonardo Paoletti stasera in Consiglio comunale, appena si è arrivati al punto in questione. “Abbiamo avuto un pour parler con altri consiglieri comunali, con il gruppo Siamo il Golfo dei poeti, e proporrei un rinvio della pratica per fare alcune valutazioni – ha detto il primo cittadino -. Resta ferma la valutazione del fatto che l’area di Falconara è interessata da una serie fitta di eventi che non può sopportare e quindi il tema è quello di andare a sfittire questo numero di eventi, immaginando appunto che la funzione dell’area sia soprattutto garantire l’autofinanziamento delle nostre associazioni sportive; questo è il tema fondamentale. Se riusciamo poi, come si cercava di capire, a ridurre il problema con un certo tipo di pianificazione, io ne sono contento. Questa è una richiesta che viene soprattutto dai partiti politici; ho visto nell’elenco dello scorso anno che gli eventi dei partiti sono un numero importante; teniamo presente che un partito politico ha una visibilità che va oltre l’aspetto territoriale, mentre le nostre associazioni altro non possono fare che riferimento a un ambito strettamente territoriale, che non ha quelle caratteristiche, soprattutto per chi vive in quella zona, tali da sopportare un numero importante di eventi per tutta la stagione estiva. Questo è un tema che viene posto dal basso e che interessa molto anche la gestione delle strutture che abbiamo a Falconara. Chiedo quindi di rinviare a un prossimo consiglio, che sarà molto a breve”. Proposta di rinvio che ha trovato concorde l’assemblea. Il tema ha richiamato tra il pubblico esponenti di Partito democratico e Partito comunista italiano, tra cui la segretaria del circolo Pd di Lerici e San Terenzo, Aurora Minichini, e il segretario regionale Pci, Matteo Bellegoni.

L’articolo Zaffaroni non parla di arbitri: “Non lo faccio mai. Oggi complimenti ai miei” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com