Gli studenti del Parentucelli-Arzelà per costruire l’archivio dello sport sarzanese

Proseguono le attività del progetto “Storie di sport sarzanese” che, dopo il coinvolgimento dei tre plessi della primaria, vede ora impegnati anche undici studenti dell’Istituto Parentucelli-Arzelà per la costruzione di un nuovo archivio (tematico) di comunità.

È il progetto proposto da Spazi Fotografici nell’ambito del patto di contrasto alla povertà educativa in Liguria, RE-Mind the Gap, a pochi mesi dall’anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport, come da nomina ACES Europa. Viola Barbagli, Alessandro Codreanu, Mattia Ferrari, Anna Garbusi, Chiara Giuliano, Yasmine Gaout, Asia Lenatti, Larisa Ioana Monteanu, Eleonora Romeo, Carolina Santucci, Emma Vezzani sono gli alunni che si dedicheranno alla costruzione dell’archivio fotografico: memoria iconografica della vita sportiva di Sarzana.

