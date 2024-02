Il cortometraggio di Gino Martella “La Paddotta” ha vinto il Global Short Film Awards di New York

“La Paddotta/The Clump”, cortometraggio di finzione diretto da Gino Martella, salentino di nascita e sarzanese di adozione, ha vinto il premio “Best nature film” al Global Short Film Awards di New York. La rassegna, diretta da Andres Aquino, riconosce l’eccellenza nei cortometraggi altamente creativi ed è un evento leader mondiale. La premiazione avverrà il 25 maggio a Cannes (in concomitanza con il Festival del cinema) presso il Carlton Hotel. Durante la serata di gala saranno selezionati dalla lista dei film vincitori e verranno annunciati i vincitori per il Miglior Attore, la Miglior Attrice, il Miglior Film e il Miglior Regista.

Il progetto della “Paddotta”, termine con cui in griko salentino si nomina una zolla di terra, è il sogno intimo del mito delle radici. “Attraversare il territorio come in un sogno e guardarsi nel profondo. Provare al tempo stesso dolore e gioia davanti al paesaggio devastato dalla fitopatia causata dal batterio Xylella fastidiosa, con certi tronchi di ulivo morti trasformati in volti da uno scultore. La loro sofferenza, la loro morte, la loro trasformazione diventano metafora della società contemporanea”.

