Il vincitore del concorso pianistico “Città di Albenga 2023” (nella categoria fino a 7 anni) in tv: Evan Milani ospite su Rai 1

Albenga. Una serata speciale quella di stasera su Rai 1 dedicata ai 70 anni della televisione italiana, che vedrà la presenza dei più amati personaggi televisivi che hanno accompagnato dal piccolo schermo intere generazioni di italiani. A condurre Massimo Giletti che suggella il suo ritorno in Rai con una trasmissione “La tv fa 70” che vedrà tra gli ospiti personaggi entrati nelle case degli italiani in questi 70 anni e che vedrà tra gli ospiti anche il piccolo Evan Milani che a soli 7 anni si è aggiudicato nel 2023 il Concorso pianistico di Albenga per la categoria bimbi.

Meno di un mese fa Isabella Vasile, il direttore artistico del Concorso, dedicato alla memoria della prof.ssa Maria Silvia Folco, ha ricevuto con piacevole sorpresa, una telefonata dalla redazione di Rai1, che le annunciava che il Concorso Pianistico “Città di Albenga” era stato scelto, tra tutti i numerosissimi concorsi per categorie che ormai vi sono in Italia. Al concorso di Albenga, infatti, è stato richiesto di mandare alla Raiuno dei suoi talenti (scelto tra le ultime edizioni del concorso) di età non superiore a 7 anni, che avrebbe omaggiato in Tv Piero Angela, suonando per lui la tanto cara Aria sulla quarta corda di Bach per pianoforte e orchestra, nota per essere stata la sigla di apertura del programma “Quark”.

» leggi tutto su www.ivg.it